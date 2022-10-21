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Marmaray'da intihar! Seferlerde aksama yaşanıyor

Marmaray'da intihar! Seferlerde aksama yaşanıyor
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Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti. Tren seferlerinin tek hattan gecikmeli olarak yapıldığı bildirildi.

Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti. İntihar haberi, Marmaray'ın resmi sosyal medya hesabından doğrulandı. İntihar vakası nedeniyle Marmaray seferlerinin Kazlıçeşme-Üsküdar durakları arasında tek hattan gecikmeli olarak yapılacağı açıklandı.

"SEFERLER TEK HATTAN GECİKMELİ İŞLENİYOR"
Twitter'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Saat 13.26'da Marmaray Yenikapı durağında yaşanan üzücü bir intihar olayı nedeniyle trenlerimiz Kazlıçeşme-Üsküdar arasında tek hattan gecikmeli olarak işlemektedir."

Etiketler marmaray intihar sefer
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