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  3. 12 Nisan 2018 13:57

Marmaray'da intihar şoku ! Panik anları kamerada

Marmaray Sirkeci istasyonunda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Seferler durdurulurken, olayın intihar olduğu anlaşıldı.

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Olay saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda bir kişi trenin önüne atladı. İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Seferler Kazlıçeşme istikametine durduruldu.

Raylara atlayan kişi hayatını kaybederken, polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. 

İlk gelen bilgi kişinin raylara düştüğü yönündeydi. Ancak olayın intihar olduğu anlaşıldı.

Bu arada Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle trenlerimiz Sirkeci'den aktarmalı olarak çalışmaktadır" denildi.

marmaray , sefer
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