Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 10.29 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem yerin 11.36 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [55.57 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-05-18
Saat:10:29:53 TSİ
Enlem:36.13111 N
Boylam:28.105 E
Derinlik:11.36 km
Detay:https://t.co/kmeJGbvOgT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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