Marmaris açıklarında korkutan deprem

AFAD, saat 02.26'da Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.26'da Girit Adası'nın güney batısı açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin 4,95 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 79 kilometre mesafede olduğu belirlendi.