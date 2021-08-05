Marmaris'te duygulandıran fotoğraf

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki iki mahallede yangın söndürme çalışmalarının sonlanmasının ardından itfaiye ekibi bölgeden alkışlarla uğurlandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınlarına çevre illerden itfaiye ekipleri destek için gelmişlerdi.

GÖZYAŞI VE ALKIŞ

Yangınların kısmen kontrol altına alınmasının ardından Muğla’nın diğer ilçelerine gitmek için yola çıkan itfaiye ekiplerini vatandaşlar gözyaşları ve alkışlarla uğurladı. Hisarönü ve Turgut Mahallesi’nden ayrılıp Muğla’daki diğer yangınlara gitmek için yola çıkan itfaiye ekiplerinin alkışlarla uğurlanması görenleri duygulandırdı.