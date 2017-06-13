Marmaris'te otel görevlileri ile turistler birbirine girdi

Habere göre, Marmaris'te dört yıldızlı bir otelin odasında yangın çıktı. 230 yataklı otelde yangın alarmının çıkmasının ardından yaşanan paniğin ardından, İngiliz bir kadının otel görevlileri tarafından tartaklandığı iddia edildi.

Emma Thorley isimli kadın, erkek arkadaşı James Fernandes'in tartaklanan kadını savunmak için araya girdiğini ve otel yetkilileriyle kavga ettiğini aktardı.

İddiaya göre otelde herhangi bir yangın alarmı bulunmuyor, yangın söndürme tüpleri de çalışmıyordu. Yangının büyümesiyle, müşterileri otelden çıkarmaya çalışan görevlilerle içeride kalan, kişisel eşyalarını almaya çalışan turistler arasında kavga çıktı.

Otelin koridiorunda yaşanan arbede bir otel müşterisi tarafından kaydedilip, İngiliz basınına gönderildi.