Advertisement
SON DAKİKA
SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI ! TIKLA - SORGULA
MHP'den Erdoğan'ın adaylığı için flaş karar !
MHP'den Erdoğan'ın adaylığı için flaş karar !
Marmaris'teki orman yangınının sebebi belli oldu
Marmaris'teki orman yangınının sebebi belli oldu
Maliye Bakanı'ndan vatandaşa bir iyi bir kötü haber !
Maliye Bakanı'ndan vatandaşa bir iyi bir kötü haber !
AK Parti'den canlı yayında BBP açıklaması
AK Parti'den canlı yayında BBP açıklaması
Polisten tele-dolandırıcılara filmleri aratmayan operasyon !
Polisten tele-dolandırıcılara filmleri aratmayan operasyon !
Milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı
Milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı
Vergi, prim ve borç affına kredi kartına taksit imkanı da geldi
Vergi, prim ve borç affına kredi kartına taksit imkanı da geldi
Yağış geliyor ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat !
Yağış geliyor ! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Mayıs 2018 12:15

Marmaris'teki orman yangınının sebebi belli oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangını, ormana oyun oynamak için giden 10 yaşındaki 3 çocuğun çıkarttığı ortaya çıktı.

Marmaris'teki orman yangınının sebebi belli oldu
A+ A-

İçmeler Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangınında 1 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Yangının başladığı kayalıkların üstünde kibrit kurularının bulunması sabotaj ihtimalini gündeme getirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yangın ile ilgili inceleme başlattı. Görgü tanıkları güvenlik kamera tespitleri ve olay yerindeki deliller toplandı ve çalışmalar gece boyunca sürdü.

Yapılan araştırma sonunda yangını 10 yaşında 3 çocuğun çıkarttığı anlaşıldı. Çocuklar polise, “3 arkadaş ormana oyun oynamak için gittik. Kayalıklarda ateş oyunu oynamak için kibritleri tutuşturduk. Ancak kibritten çıkan kıvılcım kayalardaki kuru yaprakları tutuşturdu. Alevler bir anda ormana sıçradı. Çok korktuk ve kaçtık” diye konuştular.

İHA

orman yangını , yangın , marmaris
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM