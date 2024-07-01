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Marmaris'teki yangında 3 kişiye gözaltı

Marmaris'teki yangında 3 kişiye gözaltı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Haziran'da çıkan orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hisarönü Mahallesi Bördübet Gölge Koyu mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle söndürüldü. 5 hektarlık alanın zarar gördüğü olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde, yangına neden oldukları iddiasıyla bölgede karavanla tatil yapan 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bölgede yaktıkları mangal ateşiyle yangına neden oldukları düşünülen P.S. (39), U.S. (47) ve H.S. (43) isimli şüphelilerin, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile taksirle orman yangınına neden olma iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü bilgisi edinildi.

Yangının çıkış sebebine dair detaylı incelemeler sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı geniş çaplı olarak devam ettiriyor.

İHA

Etiketler Marmaris orman yangını
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