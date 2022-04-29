Mart 2020'den beri ilk kez... Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybetti.

29 Nisan 2022 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Buna göre, son 24 saatte 127 bin 95 Kovid-19 testi yapıldı, 1924 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 302 oldu.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 495 bin 274 doza yükseldi.

AŞILAMA VERİLERİ

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.