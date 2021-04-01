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Mart ayında 28 kadın cinayeti işlendi!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre, bu ay 28 kadın cinayeti işlendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2021 Mart Raporu'nu yayımladı.

Yayımlanan rapora göre, Mart ayında erkekler tarafından 28 kadın öldürüldü, 19 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

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Raporda, 19 şüpheli kadın ölümüyle geçtiğimiz Eylül ayından bu yana en yüksek şüpheli kadın ölümünün gerçekleştiği kaydedildi. 

Kadınların öldürülme bahanesinin yüzde 71'inin tespit edilemediği belirtilirken, yüzde 25'inin hayatına dair karar alma gerekçesiyle, yüzde 7'sininse ekonomik gerekçelerle öldürüldüğü ifade edildi. 

 

Ayrıca raporda, kadınların yüzde 46'sının evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Etiketler kadın kadın cinayeti mart ayı
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