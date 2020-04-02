Mart ayında ihracat sert düştü!

Ticaret Bakanlığı, Mart ayına ilişkin ihracat ve ithalat rakamlarını paylaştı. Buna göre, ihracat Mart ayında yüzde 17,81 düşüşle 13,43 milyar dolar oldu. 2020 yılının Ocak-Mart döneminde ihracat yüzde 3,93 azalışla 42,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise Mart ayında yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 5 MİLYAR 395 MİLYON DOLAR

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Mart ayında dış ticaret açığı 5 milyar 395 milyon dolar olarak gerçekleşirken dış ticaret hacmi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,76 azalarak 32 milyar 247 milyon dolar oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"2020 yılının Ocak-Mart döneminde ise ihracatımız yüzde 3,93 azalışla 42,8 milyar dolara olmuştur. Mart ayında tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemleri ve AB ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları Mart ayı ihracatımızda görülen düşüşün ana nedeni olmuştur. Mart ayında görülen bu düşüş, yılın ilk 2 ayında yüzde 4,1 oranında artış gösteren ihracatımızın da 3 aylık dönem itibariyle negatif büyüme göstermesine neden olmuştur.

Son 12 aylık döneme bakıldığında ise ihracatımız bir önceki döneme göre yüzde 0,4 oranında artış ile 179 milyar 98 milyon dolar seviyesine yükseldiği görülmektedir.Mart ayında ithalatımız ise yüzde 3,13 artarak 18 milyar 821 milyon dolar olmuştur."

BAKAN PEKCAN: DÜŞÜŞÜN ANA NEDENİ KOVİD-19

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüm dünyayı, hem insan hayatı hem de sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19, mart ayı ihracatımızda beklenen düşüşün ana nedeni olmuştur. İnanıyoruz ki bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağız" dedi.



Bakan Pekcan, Twitter hesabından Mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Pekcan, "Tüm dünyayı, hem insan hayatı hem de sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 pandemisi nedeniyle, başta komşu ülkelerimiz Irak ve İran sınırlarındaki karantina önlemlerindeki araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılması, Avrupa Birliği ülkelerinde görülen talep daralmaları ve sipariş iptalleri, mart ayı ihracatımızda beklenen düşüşün ana nedeni olmuştur" dedi.



'EN AZ HASARLA ATLATACAĞIZ'

Bakanlık olarak bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için ihracatçılara yönelik her türlü tedbiri aldıklarını kaydeden Bakan Pekcan, "Dünyaya örnek olacak temassız ticaret uygulamasıyla ‘üretime ve ihracata devam’ diyoruz. İnanıyoruz ki bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, sağlık, gümrük personelimiz, bakanlığımızın tüm birimleri ile koordinasyon içerisinde üreticilerimiz, esnafımız, tacirlerimiz, sanayicimiz ve ihracatçılarımız ile birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağız" ifadelerini kullandı.



'SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN YETKİLENDİRECEĞİ FİRMALAR MUAF OLACAK'

Bakan Pekcan ayrıca, bugün Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği ile Kovid19'un tespiti için kullanılan tıbbi tanı kitleri ithalatının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun hazırlayacağı uygunluk yazısı ile gerçekleştirileceği belirterek, şunları kaydetti:



"Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendireceği firmalar ise bu uygulamadan muaf olacaktır. Böylece, Kovid 19’un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek ve vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır."