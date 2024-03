Martı TAG davası ertelendi

Martı TAG'a yönelik açılan haksız rekabet davasının 5. duruşması bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Ancak, gizlilik gerekçesiyle basın mensupları ve izleyicilerin katılımına izin verilmedi. Davanın, bilirkişi raporunun tamamlanmamış olması sebebiyle 19 Temmuz'a ertelendi.

Uygulamalarda erişim engeli olmadığını açıklayan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Mahkemenin gizlilik kararı devam ettiği için davaya dair çok bir şey paylaşamıyoruz ancak uygulamamız aynen devam ediyor. Karşı tarafın sosyal medyada iddia ettiği gibi bir erişim engeli kararı yok. Dava 19 Temmuz’a ertelendi. Temmuz ayında hakkımızı ve hukukumuzu savunmak için yine burada olacağız. Mahkemenin doğru kararı vereceğinden hiçbir şüphemiz yok” diye konuştu.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın, Martı TAG’a karşı haksız rekabet oluşturan fiillerinin tespiti ve ‘Martı TAG’ ve ‘Martı Motosiklet’ uygulaması ve internet sitesine erişimin engellenmesine yönelik davanın 5'inci celsesi bugün İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinde görüldü. Gizlilik nedeniyle basın mensupları ve izleyicilerin alınmadığı dava, bilirkişi raporunun tamamlanmamış olması nedeniyle 19 Temmuz’a ertelendi. Taraflar arasında gerginlik yaşanmaması için hem adliye dışında hem de içinde polis, yoğun güvenlik önlemi aldı.

“UYGULAMAMIZ AYNEN DEVAM EDİYOR”

Mahkeme sonrası adliye önüne gelerek açıklamalarda bulunan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Öncelikle mahkemenin gizlilik kararı devam ettiği için davaya dair çok bir şey paylaşamıyoruz ancak uygulamamız aynen devam ediyor. Karşı tarafın sosyal medyada iddia ettiği gibi bir erişim engeli kararı yok. Dava Temmuz ayına ertelendi. Temmuz ayında tekrar hakkımızı ve hukukumuzu savunmak için yine burada olacağız. Hiç merak etmeyin, Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehrini İstanbul’u bu kadar rezil, kepaze eden, bu kadar insanın ekmeğiyle oynayan bu şer odağı Taksiciler Odası'nı yeneceğiz. Bizim devasa Martı TAG ailemizin, 130 bin sürücü ve aileleriyle birlikte 500 bin kişinin, İstanbul’un en büyük ulaşım camiası olduğunu cümle alem gördü ve kabul etti. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Bazı meseleler vardır ki ticaretten de paradan da çok daha büyüktür. Biz burada bu şehir ve bu şehrin insanları için bu şer odağına, bu ahlak yoksunu kendini bilmezlere karşı savaşımızı ortaya koyuyoruz ve kazanacağımızdan gram şüphemiz yok. Bizden vazgeçmemizi asla beklemesinler, Türk adaletine sonuna kadar inanıyoruz, kazanacağımızı biliyoruz. Her gün, her dakika, her saat işimizin ekmeğimizin peşindeyiz. İstanbul’u bu beladan, kabustan, karabasandan kurtarmak için gerekirse gövdemizi bu işin altına koyarız” dedi.



“MAHKEMENİN DOĞRU KARARI VERECEĞİNDEN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK”

Öktem, “Arkadaşlarım buraya gelen kaç TAG sürücüsü var diye aplikasyonlardan bakıyorlar, bana ilettikleri rakam şu şekilde; buraya 4 binin üstünde kişi bizi desteğe gelmiş. Karşı tarafta biz taksici göremedik, 20-30 kişilik küçük bir grup gördük. Günlerdir, aylardır bu mahkeme için çağrı yapıyorlar. Lobilerinin, odalarının hiçbir gücü kalmadığının en büyük kanıtı buradaki bu kalabalıktır. Ben böyle bir tevazu, böyle bir davayı savunmayı ve bir insanın arkasında bu kadar durmayı hiçbir yerde görmedim. Buraya gelen herkesten Allah bin defa razı olsun. Haklıyız, kazanacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Ne bedel gerekirse ödeyeceğiz. Biz de geri adım atmak yok. 130 bin kişiyiz, haklıyız İstanbul için savaşıyoruz, kazanacağız. Burada TAG için direksiyon sallayan, buraya gelen herkes bu şehrin gerçek kahramanıdır. Mahkemenin doğru kararı vereceğinden hiçbir şüphemiz yok, haklıyız ve kazanacağız, bu kadar basit” diye konuştu.

“ERİŞİM ENGELİ YOK, AYNEN DEVAM EDİYORUZ”

Uygulamalarda erişim engeli olmadığını söyleyen Öktem, “Karşı tarafın yalan iddiaları olduğu için bir erişim engeli kararı olduğu söyleniyor, öyle bir şey yok, biz aynen devam ediyoruz. 130 bin TAG sürücüsü bu işten ekmek yiyor, 3 milyon İstanbulluyu taşıyor. Bu şehre gerçek hizmeti yapanlar TAG sürücüleridir. Dünyanın 151 ülkesinde olan bu sistem Türkiye’de de olacak. İsterse kendilerini paralasınlar, isterse kendilerini oradan oraya atsınlar hiçbir şey fark etmez. Biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz, biz bu yola çıktık ve geri dönmeyeceğiz. Ben böyle bir şey görmedim, onlar haftalarca SMS’ler atıyor ‘O gün buluşuyoruz’ diye ancak taksiciler 20 kişi gelmiş. Bunlar bitmiş, bunların gücü, kudreti kalmamış, İstanbul'da bir etkisi kalmamış. Bunların bir oy potansiyeli kalmamış. Bu ahlaksızların artık sonu gelmeli. Yukarıda 20 tane adam yan koridorlardan dolanıyor, biz böyle bir şey görmedik, biz öcü değiliz ki, hiç utanma kalmamış” dedi.



AV. AYDINER: GİZLİLİK KARARI BİZİM TALEBİMİZLE ALINDI

Martı TAG’ın avukatlarından Aysel Ölçen Aydıner ise mahkemenin gizlilik kararına ilişkin şunları söyledi:

“Davanın içeriğini kendi lehlerine, kendi oda seçimlerine malzeme yapmak istiyorlar. Bu sebeple gizlilik kararı alındı. İçeriğini kötüye kullanmak istedikleri için gizlilik kararı bizim talebimizle alındı.”