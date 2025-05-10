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Masaj salonlarına baskın: 36 yabancı uyruklu kadın yakalandı

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Hatay'da SPA ve masaj salonlarında yapılan denetimlerde kaçak olarak çalışan 36 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 7 Mayıs tarihinde İskenderun genelinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti kapsamında ve çalışma ile hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik kontrol yapıldı. Uygulamada 11 iş yeri denetlenirken toplam 36 yabancı uyruklu, 3 Türk kadın şahıs kontrol edildi. Kontrollerde; 39 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 36 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi, 3 iş yerinin mesul müdür bulundurmadığı, 3 iş yerinin ruhsatı olmadığı, 1 iş yerinin vergi levhası olmadığı ve 36 yabancı uyruklu şahsın kaçak çalıştırıldığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

İHA

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Etiketler hatay spa masaj salonu yabancı uyruklu
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