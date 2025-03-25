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MASAK'tan Özgür Özel'e ''rapor'' yanıtı geldi

MASAK'tan Özgür Özel'e ''rapor'' yanıtı geldi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kurul'a yönelik sözleriyle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, “Mehmet Şimşek sen bu darbe girişiminin dışında değilsin, içindesin, aparatlarından birisin. Bu Mehmet Şimşek'i dünyanın neresinde iyi ekonomist bilen varsa, bundan sonra bu görevi bitince Londra'da, Mondra'da işe almaya kalkan olursa, hepsine söylüyorum ki bir 3 aydır var denip olmayan, darbe girişiminden 10 gün önce istenen, 2 gün önce gelen MASAK raporu var ya, o MASAK Mehmet Şimşek'e bağlıdır, Mehmet Şimşek'in yönettiği kurumdur. Bu rezalete kurumunu alet etmiştir. Bu adamın ekonomist olarak da, insan olarak da güvenilecek hiçbir yeri yoktur. Dünya bunu böyle tanısın. Dünya, Mehmet Şimşek'i bir ülkenin ekonomisini bir kişinin korkuları için feda edebilecek, yalancı bir davaya yalan rapor ürettiren kurumun başında bilsin. Mehmet Şimşek budur. Kimse bunları adamdan, ekonomistten ve gerçekten bu işleri bilen birinden saymasın. Yarın şirketin başına oturttursun, birinden korkar, birinden talimat alır. Seni de yakar, her yeri de yakar. Bu Mehmet Şimşek'in itibarı bundan sonra yerin dibindedir. Bu Mehmet Şimşek'in bu yaptıklarını, MASAK'ın yaptıklarını bütün dünya, Ekrem İmamoğlu'na yapılan siyasi darbeyi konuşuyor.” demişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Özel'in açıklamalarına yanıt verdi. MASAK'tan yapılan açıklamada "Hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir" denildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle sürecin sadece raporu hazırlayan uzman yardımcısının insiyatif ve sorumluluğunda yürümesinden bahsedilmesi mümkün değildir. MASAK'ın analiz ve inceleme çalışmaları, görevin niteliği gereğince, tümüyle mevzuat çerçevesinde teknik bir süreç şeklinde yürütülmekte olup hazırlanan raporlar, Başkanlık dışında hiçbir makamın bilgisine veya oluruna sunulmadan doğrudan talepte bulunan makama iletilmektedir. Bu sürece Bakanlık yönetim mercilerinin hiçbir dahlinin olması söz konusu değildir. Güncel konuda ise MASAK tarafından hazırlanarak adli mercilere sunulan 7 ayrı raporun 3 tanesi yetkili uzman yardımcısınca, diğerleri uzman ve yetkili uzman yardımcısınca çift imzayla hazırlanmıştır."

Etiketler masak özgür özel CHP ekrem imamoğlu
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