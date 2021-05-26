Maske takmayan kuryeyi vurdu

İstanbul Fatih'te iş hanına yemek getiren kurye ile maske takması uyarı yapan çalışan arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

İstanbul'da maske takma tartışmasında bir kişi, tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fatih ilçesi Gençtürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lokantada kurye olarak çalışan bir kişi iş hanına yemek götürdü.

Maskesiz şekilde içeri giren ve asansöre binen kurye ile işyeri çalışanı arasında maske yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmayı çevredekiler müdahale ederek ayırdı.

Bir süre sonra cadde üzerinde tekrar karşılaşan taraflar arasında yine kavga yaşandı. Kavgaya tarafların arkadaşları da karıştı. Silahını çeken bir kişi kuryeyi silahla vurarak yaraladı.

İKİ GÖZALTI

Vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralanan kişi döviz bürosunun içine kaçarken, olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olay yerine gelerek inceleme yaparken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.