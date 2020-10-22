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  3. 22 Ekim 2020 13:55

Maske takmayan polisler cezadan kurtulamadı

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın talimatıyla, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ziyareti sırasında görevli 2 trafik polisine, maske takmadıkları için ceza kesildi.

Maske takmayan polisler cezadan kurtulamadı
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Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, turizm bölgelerini incelemek için kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un programı nedeniyle görevli 2 trafik polisinin, maske takmadığını fark etti. Emniyet Müdürü Erdoğan, telsizden anons yaparak, maske takmayan 2 trafik polisi hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istedi. Emniyet müdürünün talimatı üzerine 2 trafik polisine, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle idari ceza uygulandı.

DHA

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