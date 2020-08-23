Maske takmayanlar yandı! Bakanlıktan 81 ile genelge

İçişleri Bakanlığı, maske takmayan vatandaşların, denetim merkezlerine bildirilmesi için, ihbar hattı hazırladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

İçişleri Bakanlığınca Kovid -19 Tedbirleri Kapsamında hayata geçirilen İl Sağlık Denetim Merkezi uygulamasına ihbarlar gelmeye başladı. Artık vatandaşlar, karşılaştıkları Kovid-19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden bildirerek, 112, 155,156 çağrı numaralarını arayarak veya valilik/kaymakamlıkça belirlenen ihbar hatlarını kullanarak il/ilçe salgın denetim merkezlerine anında iletebiliyor.



EKİPLERİ İNTİKAL EDECEK

İçişleri Bakanlığınca daha önce Kırıkkale'de pilot uygulama olarak devreye alınan İl Salgın Denetim Merkezi uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılarak dün itibariyle tüm il/ilçe salgın denetim merkezlerinin kurulumu sağlandı. İllerde valinin gözetiminde vali tarafından görevlendirilen vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın koordinasyonunda faaliyet gösteren il/ilçe salgın denetim merkezlerinin işyeri ya da mahalle denetim ekiplerinin sevk ve idaresi sağlanacak.

7 GÜN 24 SAAT

Ülke genelinde dün devreye alınan İSDEM üzerinden şu ana kadar 17 bin 993 denetim ekibi ve bu ekiplerde görevli olan 65 bin 184 kişinin yetkilendirilmesinin valilik ve kaymakamlıklarca yapıldı. Denetim planlamasını ve koordinasyonunu sağlamak, ekiplerin sevk ve idare işlerini yürütmek, gelen ihbar ve şikayetleri denetim ekipleri aracılığıyla sonuçlandırmakla görevli il/ilçe salgın denetim merkezlerinin 7/24 esasına göre faaliyet gösterecek. Bu amaçla gerekli görevlendirme ile yetkilendirme işlemleri valilik ve kaymakamlarca tamamlandı.