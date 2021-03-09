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Maske takmayı reddetti, 3 bin lira ceza yedi

Bursa'da maskesiz yürüdüğü için kendisini uyaran polise, "Açık havada maske takmak zorunlu değil" diye direten kadın 3 bin 150 TL ceza yedi.

Bursa'da maskesiz yürüdüğü için kendisini uyaran polise, "Açık havada maske takmak zorunlu değil" diyerek direnen kadına, 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı risk tablosunda sarı kategoriden turuncu kategoriye geçen Bursa'da polis ekipleri kent merkezinde maske ve mesafe uygulaması gerçekleştirdi.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, maskesiz gezen bir kadını görünce maskesini takması için uyardı. Maske takmamak için direnen kadın "Uygulama varsa herkese yapın. Açık hava burası. Açık havada takmıyorum, takmayacağım. Gücünüz bana yetiyor değil mi.

Bu nedir ya biraz saygı duyun. Kimse bana açık havada maske taktıramaz. Tüm dünya eylem yaptı. Ölümcül virüs yok. Ben köle değilim, olmayacağım. Açık havada maske takmayacağım. Ben korkmuyorum. Gerekirse de ölürüm. Kimse bana ceza yazamaz" dedi.

Polis ekipleri maske takmamak için direnen kadını ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların olay yerine toplanması üzerine polisler, kadını polis otosuna bindirdi ve maske takmadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı. 

Etiketler ceza maske maske takmak
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