Maske üretilen tesiste koronavirüs tespit edildi

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediyemize bağlı 7 katlı kompleks bir yer olan Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezimizde çalışan 3 personelde 3 gün önce Covid-19’a rastlanılmıştır. Bunun üzerine merkez kapatılarak karantinaya alınmıştır. Aynı merkezin, farklı girişe ve alana sahip olan Maske Üretim tesisi de tedbiren kapatılmış ve maske üretimi aynı gün tedbiren farklı merkezlere kaydırılmıştır. Covid-19 sürecinin ülkemizde görülmesiyle beraber ortalama 3 aydır toplamda 1 milyon 200 bin maske belediyemizce üretilerek halkımıza ücretsiz dağıtılmış ve bugüne kadar hiçbir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Belediyemizin maskelerini kullanan vatandaşlarımızın bu vakitten sonra da rahat olmasını ve hiçbir şekilde maske üretim tesisinde anlık dahi olsa bir sıkıntı olmadığını kamuoyuna saygıyla arz ederiz” ifadeleri kullanıldı.