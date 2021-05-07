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Maske uyarısı yapan sağlık çalışanına saldırmıştı! Tahliye edildi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde maskesini düzgün takmadığı için kendisini uyaran sağlık çalışanını darp eden şahıs tahliye edildi.

İstanbul'da bir hastanede maske uyarısı yapan sağlık çalışanına saldıran kişinin serbest bırakılmasına karar verildi. 

25 Eylül 2020'de bir yakınını hastaneye getiren Furkan T., maskesini düzgün takmadığı gerekçesiyle sağlık personeli Rıfat Babayiğit tarafından uyarılmıştı.

Furkan T., Babayiğit'i dövmüştü. Olaydan sonra tutuklanan Furkan T. savunmasında, “Kasıtlı olarak yaptığım bir şey değildi. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Hakim, savcının da talebi doğrultusunda, T.'ın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Etiketler maske uyarı sağlık çalışanı
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