  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Aralık 2020 15:34

Maske yasağını delen genç kadın gülerek poz verdi

İstanbul İstiklal Caddesi'nde yapılan maske denetimleri sırasında maskesi burun altında olan bir kadın kameraları görünce maskesini indirip gülerek poz verdi.

Maske yasağını delen genç kadın gülerek poz verdi
A+ A-

Koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesi üzerine ülke genelinde yeni tedbirler alındı. Bu tedbirler ile birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde maske denetimi yaptı.

Maske takmayan ve sigara içen kişilere ceza yazıldı.  Maskesini çenesine indirenler ve yürürken yemek yiyenler tek tek uyarıldı. 

KAMERAYI GÖRÜNCE MASKEYİ İNDİRDİ 

Maskesi burun altında olan bir kadın kameranın kendisini görüntülediğini fark edince maskesini tamamen indirerek poz verdi. Yabancı uyruklu kadın daha sonra yoluna devam etti. Polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.  

yasak , maske , koronavirüs , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM