Maskede tavan fiyat 1 TL olacak

Ticaret Bakanlığı, "Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 Türk Lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar fahiş fiyat olarak değerlendirilecektir" açıklaması yaptı.

Ticaret Bakanlığı ayrıca satışların 8 Mayıs'ta İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlayarak diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maske satışı yapılabileceğini belirti.

Cerrahi maskelerin ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır. Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 Türk lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul'da, akabinde büyük şehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50'li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10'lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir."

SATIŞ İZNİNİ ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme planı hazırlandığını ve sınırlamaların bir kısmının azaltılarak da olsa süreceğini duyurdu. Bir süredir ücretsiz dağıtılan maskelere ilişkin ise Erdoğan, "Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına, halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz." demişti.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE MASKE BİLMECESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü dönemde bir anda yükselen maske fiyatlarında fırsatçıların önüne geçilebilmek ve vatandaşın maske ihtiyacını karşılamak için parayla maske satışının kesinlikle yasaklandığını açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında "Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planımız vardır. Devlet olarak biz tüm maskeleri ücretsiz ulaştıracağız" diyerek söz konusu yasağı tüm Türkiye'ye duyurmuştu. Alınan karar sonrası devlet eliyle vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.

Vatandaşlara haftalık 5'er adet olarak verilmeye başlanan maskeler ilk olarak PTT aracılığıyla evlere ulaştırılmaya başlandı. Ancak PTT tarafından dağıtımı gerçekleştirilemeyen ücretsiz maskeler daha sonra eczaneler aracılığıyla dağıtılmaya başlandı. Ücretsiz maske almak isteyen vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapıp, cep telefonlarına gelen bilgilendirme SMS'i ile eczanelere giderek ücretsiz maskelerini alabiliyordu.

Ancak bu sistem de yürümedi ve vatandaşların şikayetleri devam etti. Bunun üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan maske satışının tavan fiyat belirlenerek serbest bırakılacağını açıkladı.

Bugün Ticaret Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla da tıbbi maskede tavan fiyatın KDV dahil 1 TL olarak belirlendiği açıklandı.