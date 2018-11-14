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  3. 14 Kasım 2018 00:11

Maskeli iki grup çatıştı

Diyarbakır'da sebebi belirlenemeyen bir nedenle iki maskeli grup çatıştı.

Maskeli iki grup çatıştı
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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde aralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple maskeli iki grup arasında çıkan çatışmada 2 kişi yaralandı. 

Olay, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 844. Sokak’ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple yüzleri maskeli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada sonucu 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, yüzleri maskeli olarak sokağa giren grup tarafından mahallede bulunan kişilere ateş açıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mahallede bulunanların karşılık vermesiyle beraberinde sokakta çok sayıda boş kovan bulundu. Çatışmayı gören vatandaşlar polis ve 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi.

İHA

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