Maskenin yanlış kullanımı rozasea hastalığını tetikliyor

Türk bilim insanları, korona virüs salgınına karşı maske takmanın önemli olduğunu belirterek, maskenin yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek hastalıklar konusunda da uyarıda bulundu.



Korona virüs salgını nedeniyle maske uygulaması birçok ilimizde zorunlu hale geldi. Türk bilim insanları da maskenin takılma şeklinde konusunda birçok uyarıda bulundu.

Son olarak çeşitli televizyon kanallarda uyarılarda bulunan dermatoloji uzmanları, maske nedeniyle e yüzde oluşan sıcaklık artışı halk arasında 'gül hastalığı' olarak bilinen ve sıcakla artan rozasea hastalığını tetikleyebileceğini belirtti.

Rozasea hastalarında yüzde yaygın kızarıklıklar, damarlanma artışı ve sivilcelenmeler meydana geliyor.



