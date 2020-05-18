Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 27'ye yükseldi

Maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen il sayısı her geçen gün artıyor. İl Hıfzısıhha Kurullları tarafından alınan kararlar doğrultusunda maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilen şehir sayısı 27'ye yükseldi.



27 şehirde, bazıları il geneli bazıları da kısmı olmak üzere maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

SON YASAK KARARI GÜMÜŞHANE'DEN

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada il genelinde bugünden itibaren sokakta maske takılması zorunlu hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Maske, sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılması gerekiyor. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini sürdürecektir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket edenlere ilgili kanunlar gereğince yaptırım uygulanacaktır” denildi.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI?

Geçtiğimiz günlerde de İl Hıfzısıhha Kurulları, Adıyaman, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Gaziantep, Karabük, Sakarya, Isparta, Kırklareli, Burdur, Siirt, Rize, Kayseri, Tunceli, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Eskişehir, Uşak, Trabzon ve Manisa’da maske kararı almıştı.

Alınan karar bazı illerde tüm şehri kapsarken bazı illerde ise kalabalık caddelerle sınırlandırıldı.