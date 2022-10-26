Masko Mobilya Modelleri - Polo Mobilya

Koltuk takımı, Polo Mobilya firmasının en çok satın alınan mobilya grubu olması ile biliniyor.

Koltuk takımı, Polo Mobilya firmasının en çok satın alınan mobilya grubu olması ile biliniyor. Konforlu bir şıklığın birinci sınıf malzemelerle üretilmesini sağlayan Polo Mobilya, modern ve lüks mobilya modelleri alanında Türkiye’nin bilinen en büyük mobilya firmalarından biri. Özellikle en kaliteli mobilya firmaları dendiği zaman ilk sıralarda çıkan Polo Mobilya, kişiye özel tasarımları ile de iç mimarlık hizmeti vermektedir.

Masko içerisinde bulunan modern anlamda mobilya satışı yapan firmalardan en çok tercih edilen firma olan Polo Mobilya, koltuk takımından yatak odası takımına, yemek odası takımları modellerinden tv ünitesine kadar bütün mobilya gruplarını sizin için özel olarak tasarlayarak üretmektedir.

Mobilyada estetik bakış ve doğal güzelliği bir arada sunan Polo Mobilya ilk ürettiği mobilyasından günümüze kadar hiçbir mobilyasında kaliteden taviz vermeyen bir çalışma politikası izlemiştir.



Satış Sonrası Hizmetleri

Yemek odası takımları, koltuk takımı gibi ürünlerin tasarlanmasından üretimine kadar her alanda çalışmalar gerçekleştiren ve bunların yanı sıra iç mimarlık hizmeti ile kişilerin hayal ettikleri ev dekorasyonunu onlara sunan Polo Mobilya, satış sonrası hizmeti ile de müşterilerinin yüzde yüz memnuniyetini sağlamaktadır.



Güvenilir kargolama sistemi ve garanti süresi ile herhangi bir sorunda müşterisine sonsuz bir hizmet sunan Polo Mobilya, bu anlamda da Masko’nun bilinen en güvenilir mobilya firmalarından biridir. Ve hatta ilk firmasıdır.

Üretim politikası anlamında kaliteli bir yol izleyen firma, yüksek kapasiteli bir üretim hane ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Sizler de Masko’da bulunan Polo Mobilya mağazasına gelerek ürünler hakkında detaylı bilgi alabilir ve aynı zamanda da Polo Mobilya’nın alanında uzman çalışan iç mimarlarından dekorasyon fikirleri edinebilirsiniz.





Bu sayede hem yaşam alanınızı daha şık ve ergonomik hem de kendinize uygun olarak tasarlayabilme şansı yakalayabilirsiniz. Eğer Masko’ya herhangi bir ulaşımınız bulunmuyorsa Polo Mobilya web sitesi üzerinden veya Polo Mobilya sosyal medya hesapları üzerinden satış temsilcileri ile iletişime geçebilirsiniz.