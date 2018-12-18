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Papağana işkence eden psikopat Murat Özdemir serbest !
Papağana işkence eden psikopat Murat Özdemir serbest !
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  2. Güncel
  3. 18 Aralık 2018 20:42

MasterChef Murat için karar belli oldu

Sosyal medyada paylaştığı papağanına eziyet videosuyla büyük tepki çeken Murat Özdemir 21 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatacak.

MasterChef Murat için karar belli oldu
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Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir 21 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi yatacak.

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü.  Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir,  burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi.

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Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir'e "hayvana eziyetten" işlem yapıldı ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne  götürülen Özdemir'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.

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