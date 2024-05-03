Matematik Olimpiyatı'nda şampiyon Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bulgaristan'da düzenlenen 41'inci Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye'nin birinci olduğunu duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimiz yine göğsümüzü kabarttı. Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen, 22 ülkeden 137 öğrencinin katıldığı 41'inci Balkan Matematik Olimpiyatı'nda ülkemiz 3 altın ve 3 gümüş madalya ile birinci oldu. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında ülkemizi temsil eden öğrencilerimizden altın madalya kazanan Hakan Gökdoğan, Mehmet Can Baştemir ve Barış Koyuncu'yu, gümüş madalya kazanan İrem Gülce Yazgan, Selim Doğan ve Mehmet Burak Gönül'ü yürekten tebrik ediyor, ömür boyu başarılar diliyorum. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlerimiz yine göğsümüzü kabarttı!



Bulgaristan’ın Varna şehrinde düzenlenen, 22 ülkeden 137 öğrencinin katıldığı 41. Balkan Matematik Olimpiyatı’nda ülkemiz 3 altın ve 3 gümüş madalya ile 1. oldu. 🇹🇷



TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında ülkemizi temsil eden… pic.twitter.com/5VOMMtgcfR — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) May 3, 2024

DHA