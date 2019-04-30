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  3. 30 Nisan 2019 20:51

Mavi kategorideki terörist yakalandı

Terörden Arananlar Listesi'nde başına ödül konan ve "Mavi Kategoride" yer alan terörist yakalandı.

Mavi kategorideki terörist yakalandı
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Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle “Mavi Kategoride” yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan ve 1 milyon 500 bin TL ödülle aranan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan’ın yakalandığını açıkladı.

'Tuzla sapığı' yakalandıİçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan ve kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan, Edirne’de Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Terörden arananlar listesinin mavi kategorisinde yer alan Ceyhan, 1 milyon 500 bin TL ödülle aranıyordu. 

DHA

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