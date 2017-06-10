Mavi Marmara tazminatıyla ilgili flaş açıklama

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ağbal, Bayburt'ta devam eden yatırımlar ile Belediyenin alt ve üstyapı çalışmalarını inceleyerek Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Gördüğü eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat veren Ağbal, halkın her şeyin en iyisine layık olduğunu vurgulayarak, hizmetlerin bu anlayış çerçevesinde yürütülmesini istedi.

Ağbal, bir gazetecinin, "Mavi Marmara gemisine yönelik saldırıda şehit olanların ailelerine tazminat ödemelerinin yapılmaması veya geciktirilmesi noktasında kamuoyuna bazı yansımalar oldu. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusu üzerine, Bakanlık olarak konuya ilişkin dün yazılı açıklama yaptıklarını anımsattı.

Elim hadisede şehit olan bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Ağbal, "Konu tarafımızdan yakın şekilde takip ediliyor. Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. Tabii çok farklı farklı talepler var. İki Bakanlık bir arada hayatını kaybeden şehitlerimizin yakınlarıyla da görüşmek suretiyle ödenecek tazminat tutarlarını belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta inşallah Adalet Bakanlığımız ailelerle görüşecek, ardından çok süratli şekilde komisyon çalışmasını tamamladıktan sonra Maliye Bakanlığı olarak biz de emanette bekleyen parayı tazminat olarak vatandaşlarımıza dağıtacağız." ifadelerini kullandı.