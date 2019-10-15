Mavi serum furyasına dikkat!

Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin ”Türkiye’de kozmetikte sağlık bakanlığı onaylı ürün yoktur. Sağlık Bakanlığı bildirimli ürün vardır. Bir kurum veya kişi size sağlık bakanlığı onaylı kozmetik diyorsa lütfen itimat etmeyin. Ürün sahte mi, gerçek mi Sağlık Bakanlığının UTS sisteminden bakınız.” dedi. UTS sistemine kutu üzerinde yazan barkodu girdiğinizde ürünün kime ait olduğu, sahtemi olduğu, gerçek mi olduğu ortaya çıkacaktır” dedi.

Alanında Sağlık Bakanlığı Bildirimli Tek Ürün Bioro Saç Bakım Serumudur

Bioro saç bakım serumunu piyasaya sürdük ardından mavi serum furyası çıktı. Ülkemizde şuanda bu alanda tek sağlık bakanlığı bildirimli ürün Bioro Saç Bakım Serumudur. Ondan dolayı merdiven altı, Sağlık Bakanlığı bildirimi olmayan ürünlere yani sahtelerine itimat etmemenizi rica ederiz. Bioro Saç Bakım Serumu ürünümüzden sonuç alanların sayısı oldukça fazladır. Vatandaşımızı uyaran Çetin, sağlığınıza zarar verecek ürünlerden kaçınmanızın altını çizerim” dedi.

Bioro Saç Bakım Serumu Eczanelerde Mevcuttur

Çetin, Bioro saç bakım serumu ile saçınızı tekrar tarayacaksınız. İçeriğindeki etkin aktif maddenin bilimsel klinik çalışması mevcuttur. İçeriğindeki hammadde ödüllüdür. İçeriğindeki aktif maddelerin bilimsel yayınlarda makaleleri mevcuttur. Türkiye’nin tek Sağlık Bakanlığı bildirimli ürünüdür. Eczanelerde mevcuttur.”dedi.

Mavi Serumda Dikkat! Önemli olan halkımızın sağlıdır

Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Ondan dolayı Mavi Serum diye bir furya mevcut olduğunun altını çizen Çetin, “Sağlık bakanlığı onaylı diyerek satmaktadırlar. Bu doğru değildir. Çünkü Ülkemizde kozmetik ürünleri Sağlık Bakanlığı bildirimli üretilir. Biz Acvit Kozmetik olarak Bioro Saç Bakım Serumunu Sağlık bakanlığı bildirimi ve bakanlığımızın istediği bütün belgeleri ortaya koyarak satışa sunduk. Lütfen vücudumuza kullanacağımız kozmetik ürünlerine dikkat edelim” dedi.

Ürün sahte mi, gerçek mi UTS sisteminden bakınız

Kozmetik Ürününün Sağlık Bakanlığı bildirimli olduğunu anlamak için Ürün Takip Sisteminin(UTS)’yi cebinize indirin ürünün barkod numarasını yazın ve sonucuna bakınız. Ürün sahte mi, gerçek mi ortaya çıkacaktır.

Çetin, “Kozmetik ürünlerinde piyasa kirliliği aldı başını gidiyor. Sağlık Bakanlığından ricamız denetimlerin arttırılmasıdır. Denetimlere de nihai tüketiciden başlayarak harekete geçilmesidir. Nihai tüketicinin elindeki ürünü incelemeye almasıdır. Yani sondan başa doğru gelirse o zaman ürün bakanlık onaylımı, değil mi? Merdiven altımı, değil mi? daha kolay sonuca ulaşıldığı görülecektir. Bakanlık veya yetkili merciiler sahte ürünü, imitasyon ürünü depoda bulabilirse işlem yapmaktadır. Bu yolla sonuca ulaşmak çok zordur.

Kozmetik üretiminde kabaca izlenen yöntem şöyledir

Kozmetik üretecek firmalar önce Sağlık Bakanlığına kayıt yaptırır. Onay geldikten sonra sorumlu teknik eleman anlaşması yapılır. Daha sonra ürünlerin UTS sisteminden kaydı yapılır. Bu kayıt esnasında ürüne ait her türlü bilgi, ürün resmi ve formulasyonu sisteme tek tek yüklenir. Bakanlık kaydı alındı dedikten sonra ürün kabul edilmiş olur.

Daha sonra ürüne ait Sağlık bakanlığının istemiş olduğu Güvenlik Bilgi Formu hazırlanır. Bu formda ürüne ait stabilite ve koruyucu testi yapılır. Bu testler 3 ay boyunca her gün kontrolden geçer.3 Ay boyunca herhangi bir sıkıntı çıkmadığı takdirde ürün piyasaya sürülür. Bu belge de Sağlık Bakanlığından eğitim almış sertifikalı uzmanlar tarafından imzalanması şarttır. Bu işlemler aynı zamanda E-imza ile UTS Sisteminde onay altına alınmış olur. Kabaca işleyiş böyledir.

Ama gelin görün ki piyasadaki kozmetik ürünlerinin sadece %20 si bu aşamalardan geçerek piyasaya sürülmektedir. Biz Acvit Kozmetik olarak başlangıçtan sonuna kadar bütün izinler, raporlar, testlerden geçtikten sonra ürünümüzü halkımızla buluşturmaktayız.

Korsan taksi neyse, imitasyon veya merdiven altı üretim o Biz Acvit Kozmetik olarak her türlü bakanlık kurallarına tek tek uyarak adım atmaktayız. Birçok firmada da bu hassasiyet var. Üst segment üretip insanımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Fakat birçok kişi imitasyon veya çakma ürünü üretip maliyetsiz piyasaya sürmektedir. Bu ürünler insan sağlığına zarar verdiği gibi, piyasa şartlarını da allak bullak etmektedir. Resmen bir emek hırsızlığı ile karşı karşıyayız.

Ürün Takip Sisteminin(UTS) sistemini cebinize indirin

Sağlık Bakanlığının yeni geliştirdiği Ürün Takip Sistemi (UTS) mükemmel bir uygulamadır. İnşallah tam verimli çalışmaya biran önce başlar da sahte ve izinsiz ürünlerden bir an önce kurtuluruz.

Halkımıza tavsiyemiz telefonlarına UTS sistemini yükleyip öyle kozmetik alımı yapmalarıdır. Bu siteme ürün üzerindeki barkod numarasını okutunuz veya elle giriniz ürünün gerçek mi yoksa sahtemi olduğunu anlayacaksınız.