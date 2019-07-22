Mavi ve gri kategorideki iki terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Bingöl’ün Yedisu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bingöl’de, 2 gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e çıktı.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.”

2'Sİ ARANALAR LİSTESİNDE

Bingöl Yedisu ilçesi kırsalında dünkü operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin, "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğu tespit edildi.

Teröristlerden birinin, 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride aranan terör örgütünün sözde Erzurum eyalet komutanı "Şevin" kod adlı Hülya Kül, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Erzurum eyaleti Çavreş Gücü sorumlusu "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlendi.