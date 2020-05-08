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  3. 08 Mayıs 2020 21:19

Mayın ayında Giresun'a kar yağdı

Giresun'a etkili olan sağanak yağış etkisini sürdürürken, bazı yüksek kesimlerde ise kar yağışı görüldü.

Mayın ayında Giresun'a kar yağdı
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Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevreleri için şiddetli sağanak yağış uyarısı sonrasında Giresun genelinde sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Giresun'u Sivas'a bağlayan Eğribel Geçidi mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele ekipleri iş başı yaptı. Eğribel mevkiinde sürdürülen kar temizleme çalışmaları sonucunda trafik akışında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. 

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