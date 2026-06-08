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Mayısta zehir ve bahis çetelerine büyük darbe: Binlerce şüpheli tutuklandı

Mayısta zehir ve bahis çetelerine büyük darbe: Binlerce şüpheli tutuklandı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, mayıs ayında ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonlarının bilançosunu açıkladı. 81 ilde İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülen 706 operasyonda 4 bin 606 şüpheli tutuklandı.

Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadelede mayıs ayının adli bilançosu belli oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu tacirleri ile yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekelerine karşı İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen dev operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençlerimizin geleceğini, aile yapımızı ve toplum düzenimizi hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 81 il Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İçişleri Bakanlığımız ile yürütülen etkin iş birliği ve eş güdüm sayesinde mayıs ayında ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapılmış; 4 bin 606 şüpheli tutuklanmış, 1317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Sanal Kumar ve Zehir Tacirlerine Karşı İstanbul Odaklı Kıskaç

Bakan Gürlek, "İstanbul ilimiz, 2 bin 531 şüpheli hakkında yapılan adli işlem ile operasyonel süreçlerin en yoğun yürütüldüğü illerimizin başına gelmektedir. Bu vesileyle; Cumhuriyet başsavcılıklarımıza, emniyet ve jandarma kolluk birimlerimize, süreçte emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. 

 

DHA

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Etiketler Adalet Bakanı Akın Gürlek uyuşturucu sanal kumar Yasa dışı bahis
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