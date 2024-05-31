Mayolar, havlular hazır mı ? Hafta sonu yaz geliyor

Meteoroloji ve AKOM müjdeyi verdi. Bugün 11 ilimizde etkili olacak sağanak yağışların ardından sonunda yaz geliyor. Hafta sonu itibariyle hava sıcaklıkları hızla artacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojik uyarılar

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışlara dikkat

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'a yaz geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre ise, İstanbul'da sıcaklıkları hafta boyunca artarak bol güneşli yaz günleri yaşanmaya başlayacak.

AKOM'a göre, sıcaklıkların hafta sonuna kadar yer yer 30 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'da mayıs ayı başlarından bu yana bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların bu hafta boyunca artarak bol güneşli yaz günlerinin yaşanmaya başlayacağı, sıcaklıkların hafta sonuna kadar yer yer 30°C'nin üzerine yükseleceği tahmin ediliyor."

1 - 7 Haziran tarihleri arası hava tahmin haritaları

1 Haziran Cumartesi hava durumu tahmin haritası

2 Haziran Pazar hava durumu tahmin haritası

3 Haziran Pazartesi hava durumu tahmin haritası

4 Haziran Salı hava durumu tahmin haritası

5 Haziran Çarşamba hava durumu tahmin haritası