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  3. 14 Nisan 2019 18:10

Mazbata için dalış yaptılar

Resmi olmayan rakamlara göre İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmemesi üzerine bir grup dalgıç ekibi destek dalışı yaptı.

Mazbata için dalış yaptılar
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının verilmemesi üzerine İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdemli ve beraberindeki dalgıç ekibi Antalya’nın Kaş ilçesinde İmamoğlu’na destek dalışı yaptılar.

Suyun altında bulunan sandığı açan Erdemli ve dalgıç ekibi, üzerinde “Bu sandıktan da İmamoğlu çıktı” yazılı dövizi suyun altında dalgalandırdı.

Ahmet Erdemli ve beraberindeki ekip daha sonra yaptıkları açıklamada 2 haftadır mazbatası verilmeyen Ekrem İmamoğlu’na Başkanlık mazbatasının verilmesini istedi.

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