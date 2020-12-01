MEB açıkladı: 5-6 Aralık'taki sınavlar ertelendi!

Milli Eğitim Bakanlığı, 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını ve Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavını ileri bir tarihe erteledi.

Sınavların Covid-19 tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtilirken, sınav tarihleriyle ilgili net açıklamanın daha sonra yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu. Bu kapsamda yine hafta sonu yapılması planlanan Akademik Pesonel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) durumu da merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

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