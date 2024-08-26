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  3. MEB açıkladı: Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

MEB açıkladı: Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

MEB açıkladı: Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih ettiği eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.

Böylece 22-23 Ağustos tarihlerinde sistem üzerinden başvuruları alınan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilmiş oldu.

Etiketler öğretmen öğretmen atamaları mazerete bağlı atama sonuçları
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