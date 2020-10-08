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  3. 08 Ekim 2020 19:05

MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim kapsamı genişletildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, okul öncesi eğitim kurumları, haftada 5 gün 6 saat yüz yüze eğitim yapacak.

MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim kapsamı genişletildi
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada okullarda yüz yüze eğitimin detayları açıklandı.

Açıklamaya göre;

"İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6) olacak.


[imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.


Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.


Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olacak


İlkokul ve Ortaokullarda Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak.

Okul öncesi kurumlarda haftanın 5 günü 6 saat yüz yüze eğitim yapılacak."

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