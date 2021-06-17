MEB duyurdu! 21 Haziran'da başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda 21 Haziran'dan itibaren öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleneceğini duyurdu.

Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 21 Haziran-2 Temmuz arasında okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin usul ve esaslarına göre bu tarihler arasında okulların kendi imkânları ile yapacakları etkinlikler başta olmak üzere yerel imkânlar ve diğer kamu kuruluşları iş birliğinde öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler planlanacak.

Bu etkinlikler, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda okula ve sınıfa özel düzenlenmelerle gerçekleştirilecek.

Ayrıca öğrenciler için etkinlik kitapları da kullanılacak.

LİSELERDEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİMDE SOSYAL, SPORTİF VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER ÖNCELİKLİ OLACAK

21 Haziran-2 Temmuz arasında ortaöğretim düzeyindeki tüm resmî ve özel okullarda sorumluluk ve mazeret sınavları tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

Ayrıca uzaktan eğitim sürecinde lise öğrencilerinin daha fazla desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen başta sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler olmak üzere tüm alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri planlanacak.

Bu etkinlikler planlanırken okulların imkânlarının yanında kurum ve kuruluşlarının destekleri de alınabilecek.