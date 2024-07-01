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MEB duyurdu: Adrese dayalı okul kayıtları tamamlandı

MEB duyurdu: Adrese dayalı okul kayıtları tamamlandı
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Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, adrese dayalı olarak yapıldı. Veliler, ''İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama'' sistemi üzerinden çocuklarının hangi okula gideceklerini sorgulayabilecek.

Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açtığını bugün ilan etti.

OKUL KAYITLARI BAŞVURU OLMAKSIZIN TAMAMLANDI

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı.

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak ağustos ayının son haftasında gerçekleştirilecek.

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

 

Etiketler adrese dayalı kayıt okul ilkokul beşinci sınıf
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