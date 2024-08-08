  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MEB duyurdu: Okullarda kura dönemi

MEB duyurdu: Okullarda kura dönemi

MEB duyurdu: Okullarda kura dönemi
Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubelerinin ve öğretmenlerinin, e-Okul üzerinden kura yöntemiyle 28-30 Ağustos'ta belirleneceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

5. SINIF ŞUBELERİ E-OKUL'DAN BELİRLENECEK

İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.

Bu kapsamda; öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, yönergenin "Kura işleminden önce yapılacak iş ve işlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.

AA

Etiketler meb milli eğitim bakanlığı kura şube öğretmen
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TikTok'ta ''Atatürk'ün bana sarıldığı an'' rezaleti TikTok'ta ''Atatürk'ün bana sarıldığı an'' rezaleti Olimpiyatların OnlyFans fenomeni kadın sporcusundan ''twerk'' şovlu sevinç gösterisi Olimpiyatların OnlyFans fenomeni kadın sporcusundan ''twerk'' şovlu sevinç gösterisi İrem Sak'tan sürpriz karar: Türkiye'yi terk ediyor İrem Sak'tan sürpriz karar: Türkiye'yi terk ediyor İBB'nin Paris'te açtığı İstanbul Evi'nin masrafını ödedi ? İBB'nin Paris'te açtığı İstanbul Evi'nin masrafını ödedi ? Pucca'dan Roblox tepkisi: ''Asıl şimdi s*çtınız'' Pucca'dan Roblox tepkisi: ''Asıl şimdi s*çtınız'' Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti Herkes onu öldü sanıyordu, hurdalıktan çıktı, ailesini reddetti Elon Musk, robot sevgilisiyle yemeğe çıktı Elon Musk, robot sevgilisiyle yemeğe çıktı Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Genç mankenlere meydan okudu Emine Ün'ün dönüşü muhteşem oldu: Genç mankenlere meydan okudu Dolar/TL için yabancıların yıl sonu tahminleri belli oldu Dolar/TL için yabancıların yıl sonu tahminleri belli oldu Üç Çinli otomotiv devi daha Türkiye'ye geliyor Üç Çinli otomotiv devi daha Türkiye'ye geliyor
Icardi'den ayrılık sonrası Wanda Nara'yı çıldırtan intikam Icardi'den ayrılık sonrası Wanda Nara'yı çıldırtan intikam Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı Nesrin Cavadzade'nin erkekte aradığı kriterler olay oldu Nesrin Cavadzade'nin erkekte aradığı kriterler olay oldu MİT kriptoloji sorularının yanıtlarını açıkladı MİT kriptoloji sorularının yanıtlarını açıkladı Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu Sivas'ta korkunç olay: Dünyanın en zehirli yılanı su içerken soktu Olimpiyatlarda sürpriz evlilik teklifi: Kadın sporcu yüzükle tribüne koştu Olimpiyatlarda sürpriz evlilik teklifi: Kadın sporcu yüzükle tribüne koştu Emeklilik sistemi de, maaş hesabı da değişiyor; işte yeni maaş hesabı Emeklilik sistemi de, maaş hesabı da değişiyor; işte yeni maaş hesabı Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı Bilimsel olarak kanıtlandı: Kedi sahiplerinin tahminleri gerçek çıktı Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü Sigaraya bir zam daha geldi Sigaraya bir zam daha geldi