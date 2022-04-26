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MEB duyurdu: Okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı

MEB duyurdu: Okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı

Bakan Koca'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de okullarda maske uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'de kapalı alanlarda maske zorunluluğu yaklaşık 3 yılın ardından kaldırıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu kararın ardından okullarda maske yasağı konusu gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya açıklık getirdi. Milli Eğitim Bakanı Özer de okullarda maske yasağıyla ilgili yeni uygulamanın yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

 Bakan Koca Twitter hesabından okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalktığını duyurdu. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!"

BAKAN ÖZER: "YARINDAN İTİBAREN..."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de maske kararıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Özer'in açıklamasına göre okullarda maske zorunluluğu yarından itibaren kalkıyor. Bakan Özer öğretmen ve öğrencilerin maske takmayacağını bildirdi.

 YÖK'TEN AÇIKLAMA
YÖK Başkanı Erol Özvar da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum."

"HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM"
Bakan Koca, maske yasağının okullarda da kaldırıldığını duyurduğu gönderisinin ardından bir paylaşımda daha bulundu. Bakan Koca maskeli bir öğrencinin fotoğrafına yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"HATIRA FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİRELİM. Okullarda maske mecburiyeti kalktı."

Etiketler bakan koca maske
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