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MEB duyurdu: Özel okullarda "ders kitabı ücreti" devri kapandı

MEB duyurdu: Özel okullarda "ders kitabı ücreti" devri kapandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni mevzuat doğrultusunda gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan veliler, "ders kitabı" adı altında hiçbir ücret ödemeyecek. Özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere yönelik eğitim öğretim faaliyetlerinin merkezine, yardımcı kitapları ve başka kaynakları değil, ders kitaplarını koyuyor. Bu sebeple devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda okutulacak ders kitaplarına ilişkin mevzuatta da bir dizi yeni düzenleme yapıldı.

Bakanlıkça ilk olarak geçen yıl yapılan yönetmelik düzenlemesiyle 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla tüm özel okullarda Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutulması zorunluluğu getirilmişti. Bu düzenlemenin ardından 3 Ocak 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e konuya ilişkin yeni bir madde daha eklendi.
Mevzuata eklenen yeni hüküm doğrultusunda, özel okullar tarafından velilerden “ders kitabı” adı altında herhangi bir ücret alınamayacak. Bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış öğrenmelerin önüne geçmek hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni mevzuat doğrultusunda gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan veliler, "ders kitabı" adı altında hiçbir ücret ödemeyecek. Özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak.

Yeni düzenleme, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ders kitaplarının tüm eğitim kademelerinde ücretsiz dağıtılması esasına dayanıyor. Mevzuattaki yeniliğin en önemli amacı ise Bakanlık denetiminden geçmeyen kitaplar aracılığıyla yanlış ve uygun olmayan öğrenmelerin önüne geçmek.

Bu kapsamda, Türkiye'de resmi ve özel okullarda, Bakanlık birimlerince hazırlanan ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanan öğretim programı uygulanırken ders kitapları da buna uygun yazılıp yine onaya bağlı okutuluyor. Bu onay sırasında, öğrencilere ulaşan her ders kitabı, Bakanlıkça ciddi bir inceleme sürecinden geçiriliyor.

Bakan Tekin, merkezi sınav sorularında MEB onaylı ders kitaplarının rehber olacağına vurgu yapmıştı
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, merkezi sınav sorularının hazırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programları ile Bakanlık onaylı ders kitaplarının rehber olarak alındığına vurgu yapan açıklamalar yapmıştı.
Bakan Tekin’in açıklamaları doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve ortak sınavlar gibi merkezi sınavlarda yöneltilecek bütün sorularda Bakanlıkça hazırlanan ders kitaplarının kaynak oluşturması da yeni düzenlemenin amaçları arasında yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni mevzuat doğrultusunda gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan veliler, "ders kitabı" adı altında hiçbir ücret ödemeyecek. Özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak.

Diğer yandan, özel okullara devam eden çocuğu bulunan velilerin farklı ders kitapları için ekonomik yönden zorlanmalarının önüne geçilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

“Ders kitabı” için ücret alınıp alınmadığı denetlenecek

Öte yandan mevzuat gereği "derslerde Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması” ve “ders kitabı için ücret talep etmeme” konusunda, özel okulların kurucularının, kurucu temsilcilerinin ve müdürlerinin de çeşitli sorumlulukları bulunuyor.

2024-2025 eğitim-öğretim döneminden itibaren sınıflarda okutulan ders kitaplarının Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kitaplar olup olmadığı yönünden denetime tabi tutulan özel okullar, gelecek dönemden itibaren “ders kitabı” için velilerden ücret talep edilip edilmediği yönünden de denetlenecek.

Cezai müeyyide uygulanabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, gelecek eğitim öğretim yılında da talep edilip edilmediğine bakmadan, tüm özel okullara öğrenci sayısı kadar ders kitabını ücretsiz göndermeyi sürdürecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni mevzuat doğrultusunda gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren özel okullarda çocuğu bulunan veliler, "ders kitabı" adı altında hiçbir ücret ödemeyecek. Özel okullarda da devlet okullarında olduğu gibi Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan ders kitapları okutulacak.

Bakanlığın ücretsiz dağıttığı ders kitaplarını kullanmayan ya da “ders kitabı” adı altında velilerden ücret talebinde bulunan özel okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7. maddesinde yer alan cezai müeyyideler uygulanabilecek.

Bu madde, söz konusu fiilin tekrarı halinde brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezasına ve kurum açma izni ve çalışma ruhsatının iptaline kadar gidebilecek kademeli bir cezai müeyyideyi öngörüyor.

İHA

Etiketler özel okul kitap ücreti ders kitabı ders kitabı ücreti
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