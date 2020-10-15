MEB ile TÜGVA arasındaki protokolü Danıştay durdurdu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında imzalanan protokol Danıştay'a takıldı. Eğitim Sen'in başvurusu üzerine protokolün imam hatip liseleri dışındaki tüm eğitim kurumlarında yürütmesi durduruldu. Protokol, 'değerler eğitimi' ve 'öğrenci klüpleri' konusunda TÜGVA ile bakanlık arasında işbirliği yapılmasını öngörüyordu.

Eğitim Sen, Ortaokul ve liselerde Medeniyet ve Düşünce Kulübü’nün kurulması ve danışman hoca atanmasını öngören 26 Mart 2019 tarihli işlemi ile bu işlemin dayanağı olan protokolün iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı. Danıştay 8. Hukuk Dairesi bu itiraz sonucu protokolün imam hatip liseleri dışındaki tüm eğitim kurumlarında yürütmesini durdurdu.

Sendikanın itiraz dilekçesi, müfredatla çelişen değerler eğitimi, dayanağı olmayan öğrenci kulüpleri ve keyfilik içeren kurallar ile 08.06.2017 gün ve 30090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne aykırı danışman öğretmen görevlendirmeleri, sosyal etkinlikler, sosyal etkinliklerde kullanılacak yayınlar ve işleyişi içeriyordu.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce imzalanan protokolün, temel eğitim ve ortaöğretim okulları/kurumları ve ortaokullarına yönelik kısmının yetki unsuru yönünden hukuka aykırı olduğunu belirleyen Danıştay, itiarzın İmam Hatip'lerle ilgili kısmını ise reddetti.

Eğitim Sen Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, kararla ilgili şu değerlendirme yapıldı:

"Kararın uygulanmasının takipçisi olacağız, kararın ret edilen imam hatip liseleri kısmı için Danıştay 8. Hukuk Dairesi İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz edeceğiz. Hiçbir eğitim kurumunu demokrasi ve laiklik karşıtı vakıf, cemaat ve tarikatların eline bırakmayacağız."