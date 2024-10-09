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MEB müfredatı değiştirdi: Artık Orta Asya değil, Türkistan

MEB müfredatı değiştirdi: Artık Orta Asya değil, Türkistan
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Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredatta "tarih" eğitiminde köklü bir değişikliğe imzasını attı. Değişen müfredatla birlikte Orta Asya yerine artık Türkistan kavramı kullanılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5, lise hazırlık ve 9'uncu sınıf düzeyinde uygulanacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin genelge yayımlandı.

MEB, yeni müfredatta "tarih" eğitiminde köklü değişiklik başlığıyla terim ve kavramların aslına uygun bir şekilde kullanımını paylaştı.

Programlarda anakronik ve bilimsel hata barındıran terim ve kavramların kullanımından vazgeçildi. Bu bağlamda "Orta Asya" yerine "Türkistan", "Tehcir Kanunu" yerine "Sevk ve İskan Kanunu" gibi terim ve kavramlara programlarda yer verildi.

Etiketler türkistan meb müfredat orta asya
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