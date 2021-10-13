MEB resmen duyurdu: Kapalı okul yok

Bakanı Mahmut Özer bugün itibarıyla 81 ilde, kapalı olan hiçbir okulun bulunmadığını açıkladı.

Bugün itibarıyla 81 ilde, kapalı olan hiçbir okulun bulunmadığını duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim sürecinin planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini bildirdi. Okulların açık kalmasındaki en önemli etkenin öğretmenlerin aşılanma oranları olduğuna dikkat çekti.

İşte okullarla ilgili son dakika açıklaması...

Milli Eğitim Bakanı Özer'den son dakika yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim açıklaması! Yüz yüze eğitimde altıncı hafta geride kaldı. Ağrı'da konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulun bulunmadığını söyledi.

Bakan Özer, öğretmenlerin yüksek aşılanma oranının okulların açık kalmasında en önemli etken olduğunu söyledi.



Bakan Özer, "Tüm Türkiye'de 81 ilde yüz yüze eğitimde 6 haftayı geride bıraktık. Süreç planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. 6. hafta itibarıyla, bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Öğretmenlerimiz Türkiye'de meslek grupları içerisinde en fazla aşılanma oranına sahip olan meslek grubu. En az 2 doz olmuş veya antikor oluşturmuş öğretmenlerimizin oranı yüzde 91'lerde. Okulları açık tutmayla ilgili en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının oldukça yüksek olması" ifadelerini kullandı.