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  3. 30 Ağustos 2020 23:53

MEB, TRT EBA TV ders programını açıkladı

Yeni eğitim-öğretim yılı yarın uzaktan eğitimle başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, TRT EBA TV ders programını açıkladı.

MEB, TRT EBA TV ders programını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı, TRT EBA TV ders programını açıkladı.

EBA TV canlı ders yayını 31 Ağustos'ta başlıyor. 21 Eylül'e kadar devam etmesi öngörülen uzaktan eğitim derslerinin programı da belli oldu.

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.

MEB’in Twitter adresinden yapılan paylaşımlarda ders programları da açıklandı:

HANGİ KANALLARDA?

TRT EBA TV kanalları, sınıflara göre şöyle:

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lise : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lise HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal
 
 

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