MEB'den ''ara tatil'' kararı: Yüz binlerce öğretmenin beklediği açıklama geldi

Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilde öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak yapılacağını duyurdu.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatil tarihleri 10-14 Kasım 2025 olarak belirlenmişti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilde öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak yapılacağını duyurdu.

Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftası çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz.

Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. 

