MEB'den ara tatil seminerleri için yeni karar
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ara tatil seminerlerini uzaktan online olarak yapacağını açıkladı.
Öğretmenlerin ara tatil seminerleri çevrim içi yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ''Okullarda öğretmenlerin ara tatil seminerleri uzaktan Online olarak yapılacak.'' açıklamasını yaptı.
Bakan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şunları söyledi:
"Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
📌 11-15 Kasım 2024 Ara Tatil Semineri Çevrim İçi Olarak Gerçekleşecek— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) October 25, 2024
Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları… pic.twitter.com/0sgLOIipOJ
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